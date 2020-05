Vincenzo De Luca chiama Fabio Fazio Fratacchione: cosa significa (Di lunedì 4 maggio 2020) Ieri sera i social sono impazziti quando Vincenzo De Luca si è riferito a Fabio Fazio chiamandolo Fratacchione, ecco cosa significa la parola e la frase usata dal governatore della Campania. Ieri sera Vincenzo De Luca ha bollato a vita Fabio Fazio chiamandolo Fratacchione durante il suo intervento a Che Tempo che Fa. Poco dopo tutti si sono chiesti cosa significa Fratacchione, ovvero persona di aspetto bonario, simile a quello di un frate, scoprendo che il governatore della Campania aveva preso in giro Fabio dicendogli che nonostante il suo aspetto bonario, da frate alto e grosso, ha molti affetti, intesi, come donne, per l'Italia. Subito i social sono impazziti e Fratacchione è diventato di tendenza su Twitter e il suo significato è stato cercato su google. Vincenzo De Luca ha voluto ... Leggi su movieplayer “Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 3 maggio 2020 – Alessandro e Leo Gassman - Cesare Cremonini - Vincenzo De Luca tra gli ospiti in collegamento.

Vincenzo De Luca a Feltri : «Meridionali inferiori? Dipende da quello che decidiamo di misurare» | VIDEO

