Uomini e Donne: Nicola Vivarelli, ecco chi è Sirius, il ragazzo di 26 anni che corteggia Gemma – foto Instagram (Di lunedì 4 maggio 2020) Dopo settimane di chattate, oggi finalmente Gemma Galgani ha incontrato uno dei suoi ammiratori segreti, Sirius. In studio si è presentato un bel ragazzo di 26 anni, Nicola Vivarelli e quindi non aveva mentito sulla sua età. Tina Cipollari ha sbottato subito: “Gemma è pazza, ma tu mi fai più schifo di lei. Ma non ti vergogni? Hai 26 anni e lei più di 70! Potrebbe essere tua nonna lo capisci? Tua mamma quanti anni ha? 50? Bene, allora lei è tua nonna. Ti devi solo vergognare per quello che stai facendo qui dentro“. L’entrata in studio di Sirius ha generato un’accesa discussione… Voi che ne pensate? #UominieDonne pic.twitter.com/pZ5SJOu2pD — Uomini e Donne (@UominieDonne) May 4, 2020 Il ragazzo non è uno sprovveduto, lavora alla Carnival Cruise come deck officer, ha studiato presso l’Istituto ... Leggi su bitchyf Sirius di Uomini e Donne - chi è in realtà il giovane corteggiatore di Gemma : vero nome ed età

'Uomini e Donne' - Tina Cipollari commenta il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. E sulla possibilità di partecipare ad un nuovo reality… (Video)

