Un ragazzo ha nascosto la fidanzata nel portabagagli per stare insieme (Di lunedì 4 maggio 2020) Lui alla guida dell'autovettura, lei nascosta dentro il bagagliaio, per sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine. Una storia che ricorda quanto accadeva nell'ex Ddr quando questo metodo veniva utilizzato - molto spesso senza fortuna - per fuggire dalla Germania Est alla Germania Ovest. Il fatto è accaduto sabato scorso a Storo in Trentino, prima dell'entrata in vigore del nuovo dpcm, quando una coppia è stata multata dai carabinieri che avevano istituito un posto di blocco lungo la strada provinciale. I militari dell'Arma hanno intimato l'alt all'autovettura condotta da un ventenne che al momento del controllo non sapeva giustificare perché si fosse messo in viaggio. Nel corso dell'ispezione del veicolo, aperto il bagagliaio, è stata trovata una ragazza visibilmente imbarazzata. Per spiegare l'accaduto, i due ... Leggi su agi (Di lunedì 4 maggio 2020) Lui alla guida dell'autovettura, lei nascosta dentro il bagagliaio, per sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine. Una storia che ricorda quanto accadeva nell'ex Ddr quando questo metodo veniva utilizzato - molto spesso senza fortuna - per fuggire dalla Germania Est alla Germania Ovest. Il fatto è accaduto sabato scorso a Storo in Trentino, prima dell'entrata in vigore del nuovo dpcm, quando una coppia è stata multata dai carabinieri che avevano istituito un posto di blocco lungo la strada provinciale. I militari dell'Arma hanno intimato l'alt all'autovettura condotta da un ventenne che al momento del controllo non sapeva giustificare perché si fosse messo in viaggio. Nel corso dell'ispezione del veicolo, aperto il bagagliaio, è stata trovata una ragazza visibilmente imbarazzata. Per spiegare l'accaduto, i due ...

Carmela_oltre : RT @Agenzia_Italia: Un ragazzo ha nascosto la fidanzata nel portabagagli per stare insieme - Covid19NewsLive : #COVID19, un ragazzo ha nascosto la fidanzata nel portabagagli per stare insieme. È successo sabato scorso a Storo… - Agenzia_Italia : Un ragazzo ha nascosto la fidanzata nel portabagagli per stare insieme - DreamRo57048793 : @EnglishOrson @riccardomorgan @YouTube @AmoPlatone @ziaiaia3 @Annalagavo @ilmalesonoio @LadyD56671901 @Aelois_ Le f… - _patrizias_ : RT @believeinmusic_: Qual è il cliché per eccellenza di ogni serie tv americana? E perché proprio qualche ragazzo che corregge di nascosto… -

Ultime Notizie dalla rete : ragazzo nascosto Un ragazzo ha nascosto la fidanzata nel portabagagli per stare insieme AGI - Agenzia Giornalistica Italia Un ragazzo ha nascosto la fidanzata nel portabagagli per stare insieme

Lui alla guida dell'autovettura, lei nascosta dentro il bagagliaio, per sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine. Una storia che ricorda quanto accadeva nell'ex Ddr quando questo metodo veniva ut ...

Tempesta d’amore anticipazioni: puntate italiane (11-15 maggio) e tedesche

Le anticipazioni di Tempesta d’amore svelano che nelle puntate della prossima settimana il Dott. Borg porterà Annabelle al lago, nel posto in cui voleva uccidere la sorella. La ragazza però avrà un br ...

Lui alla guida dell'autovettura, lei nascosta dentro il bagagliaio, per sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine. Una storia che ricorda quanto accadeva nell'ex Ddr quando questo metodo veniva ut ...Le anticipazioni di Tempesta d’amore svelano che nelle puntate della prossima settimana il Dott. Borg porterà Annabelle al lago, nel posto in cui voleva uccidere la sorella. La ragazza però avrà un br ...