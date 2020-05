Telese Terme | nei prossimi giorni screening per 230 cittadini

(Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCome da incontro avuto in data odierna, unitamente al Sindaco di San Salvatore Telesino, con il direttore generale dell’Asl di Benevento dott. Gennaro Volpe, neisarà effettuato da parte della stessa Asl unopreventivo su circa 230diappartenenti alle categorie maggiormente esposte a rischio di contagio da Covid 19. Poco fa ho inoltre appreso che la richiesta avanzata da me e dai sindaci di Limatola e Benevento di sottoporre al test rapido coloro che sono rientrati da altre regioni è stata accolta. Ringraziamo l’ASL di Benevento che così facendo continua a portare avanti un’azione di grande prevenzione sul nostro territorio. L'articolo, neiper 230proviene da Anteprima24.it.

Tutto pronto alla Stazione centrale di piazza Garibaldi a Napoli per i controlli su passeggeri in arrivo e in partenza. Particolare attenzione sul primo Frecciarossa, il 9515, partito da Milano alle 7 ...Il sindaco di Limatola, Domenico Parisi, ed il sindaco di Telese Terme, Pasquale Carofano, hanno inoltrato una nota all’indirizzo della Direzione generale dell’Azienda sanitaria locale di Benevento – ...