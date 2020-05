Taylor Mega sulla moglie di Bonolis | “Sonia Bruganelli mi ha sostenuta”

Leggi su lanostratv

(Di lunedì 4 maggio 2020)di Paolo: “Soniami ha sempre sostenuto senza interesse”si è confidata in una lunga chiacchierata con il giornalista Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura. La nota influencer si è raccontata a ruota libera: il successo, il presente, il futuro, il passato non proprio semplice e i suoi modelli di donna da seguire. Due in particolare, una americana e l’altra attrice e modella italiana: Kim Kardashian e Monica Bellucci. Prova tanta stima anche per un’altra italiana, un’influencer molto nota, Chiara Ferragni la quale rappresenta, per: “Un modello per come ha saputo fare impresa“. Infine le parole più dolci le ha riservate per Soniadi Paolo, donna che l’ha aiutata nel mondo dello spettacolo in modo davvero disinteressato: ...