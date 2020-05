“Si è tolto la vita”, lutto nel mondo del Cinema (Di lunedì 4 maggio 2020) Le sue immagini a fine articolo. “Ciao sono Chucky, ti va di giocare?”. La celebre battuta del film horror La bambola assassina l’aveva scritta lui, John Lafia. Lo sceneggiatore e regista è morto. Aveva 63 anni e secondo la polizia di Los Angeles si sarebbe suicidato. Lafia aveva co-sceneggiato l’horror cult del 1988 La bambola assassina, in originale Child’s play. Uno slasher tipicamente anni ’80 con protagonista un bambolottino malefico in salopette, occhi strabuzzati e tante belle armi da taglio per uccidere. Il film ebbe un successo clamoroso al box office – quasi 50 milioni di dollari – per un b movie che gli garantì una serie di sequel. (Continua...) La seconda puntata della saga la diresse proprio Lafia, a cui vennero attribuiti due meriti: nel co-sceneggiare il primo ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 4 maggio 2020) Le sue immagini a fine articolo. “Ciao sono Chucky, ti va di giocare?”. La celebre battuta del film horror La bambola assassina l’aveva scritta lui, John Lafia. Lo sceneggiatore e regista è morto. Aveva 63 anni e secondo la polizia di Los Angeles si sarebbe suicidato. Lafia aveva co-sceneggiato l’horror cult del 1988 La bambola assassina, in originale Child’s play. Uno slasher tipicamente anni ’80 con protagonista un bambolottino malefico in salopette, occhi strabuzzati e tante belle armi da taglio per uccidere. Il film ebbe un successo clamoroso al box office – quasi 50 milioni di dollari – per un b movie che gli garantì una serie di sequel. (Continua...) La seconda puntata della saga la diresse proprio Lafia, a cui vennero attribuiti due meriti: nel co-sceneggiare il primo ...

