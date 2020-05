Raggi | consegnati a Municipio XIII pc Camera

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 maggio 2020) Roma – “Oggi abbiamo consegnato ali computer che ladei deputati ha donato a Roma Capitale. Un gesto importante che permettera’ ad alcuni bambini che non possiedono il pc a casa di poter seguire la didattica a distanza con maggiore semplicita’. In molti casi, infatti, i bambini sono costretti a utilizzare i cellulari dei genitori che pero’, essendo in smartworking, devono servirsene per portare avanti il lavoro. Si tratta di situazioni di criticita’ alle quali vogliamo dare una soluzione concreta.” “I piu’ piccoli stanno soffrendo in modo particolare questa situazione. Dare loro la possibilita’ di ritrovare un contatto con le proprie maestre e i propri insegnanti e’ fondamentale. Le famiglie destinatarie, individuate dalle scuole, potranno ritirare il computer direttamente nella sede del...