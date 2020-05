Patrimoniale conto corrente 2020 per coronavirus: quanto preleverebbero? (Di lunedì 4 maggio 2020) Patrimoniale conto corrente 2020 per coronavirus: quanto preleverebbero? Patrimoniale, prelievo forzoso o azione volontaria: sono questi i tre scenari che aleggiano sul conto corrente, potenzialmente sotto mira, ma forse non per tutti. La terribile emergenza sanitaria causata dall’esplosione dell’epidemia di coronavirus lascerà un’eredità pesante da affrontare: una crisi economica che molti già definiscono senza precedenti e che forse nessuna maxi-iniezione di denaro, ripartita in sostegno alle imprese e sussidi alle famiglie più bisognose, potrà arginare. Ed ecco allora che si torna a parlare di Patrimoniale, così come di prelievo forzoso. Eppure c’è una terza via, sulla quale si sta lavorando, che alla fine potrebbe prendere il sopravvento. L’ombra di una Patrimoniale sul conto ... Leggi su termometropolitico Coronavirus ultime notizie : patrimoniale conto corrente in vista?

Ultime Notizie dalla rete : Patrimoniale conto Ipotesi patrimoniale: come difendere il conto corrente dal prelievo Tecnoandroid Fase 2, Conte a Renzi: “Non mi servono pieni poteri, abbiamo sempre rispettato la Costituzione”

"Entriamo nella ‘fase due' dell'emergenza. Questo non casualmente, ma grazie al poderoso sforzo collettivo che abbiamo fatto tutti insieme e che ci ha permesso di ricondurre a un livello accettabile l ...

Conte: «Al via la Fase 2, ma attenzione a non vanificare i sacrifici che abbiamo fatto»

In una intervista alla Stampa il premier parla della ripartenza del Paese e della situazione economica escludendo l'l'introduzione di una tassa patrmoniale ROMA - «Entriamo nella "fase due" dell’emerg ...

