Milano | rubano in parcheggio supermercato | polizia arresta due ladri 2

Milano: rubano in parcheggio supermercato, polizia arresta due ladri

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - I poliziotti li hanno subito bloccati, hanno recuperato e restituito all'uomo, un cittadino italiano 53enne, il marsupio contenente soldi, documenti e telefono. I due ladri, "entrambi irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati - spiegano gli agenti in una nota - per furto aggravato in concorso e, uno dei due aveva anche in atto la misura del divieto di dimora a Milano disposto a seguito dell'ennesimo furto consumato".

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano, sabato 2 maggio, un cittadino francese e un cittadino palestinese, entrambi con precedenti penali specifici, "ritenuti dei veri e propri ...

