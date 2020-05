Mike Pompeo | “Il Coronavirus arriva dal laboratorio di virologia di Wuhan”

(Di lunedì 4 maggio 2020) Secondo il segretario di stato USA ci sono numerose prove che collegano il “Sars-CoV-2” aldella città cinese. La comunità scientifica, invece, è molto più cautaè tornato ad attaccare la Cina sull’origine del virus accreditando una teoria già più volte smentita. Ad esempio Nature Medicine in uno studio ha già affermato che l’origine è naturale e di certo non legata alla manipolazione disimili a quello della SARS. “Ci sono numerose prove sul fatto che ilarrivi daldidi Wuhan”, ha affermatointervistato dalla Abc. Sostenendo anche che la Cina ha operato nell’ombra non comunicando tempestivamente le informazioni sul patogeno: “Hanno fatto di tutto per nasconderlo, è disinformazione ...

