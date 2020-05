Matteo Bassetti | Coronavirus morto a giugno Il Governo ha una paura eccessiva

La7tv : #lariachetira L'infettivologo Matteo #Bassetti: 'Questo virus ha perso forza non solo in termini di numeri ma anche… - Tg3web : Coronavirus. Ancora in calo il numero di malati. 174 i morti in un giorno, il numero più basso da oltre un mese. Il… - dangelo_luciana : RT @La7tv: #lariachetira L'infettivologo Matteo #Bassetti: 'Questo virus ha perso forza non solo in termini di numeri ma anche dei quadri i… - dangelo_luciana : RT @IppolitoMimi: #Libero : “Virus? A giugno sarà morto”, avrebbe detto Matteo Bassetti, prof malattie infettive, che ha puntualmente smen… - rotaruchristina : RT @Tg3web: Coronavirus. Ancora in calo il numero di malati. 174 i morti in un giorno, il numero più basso da oltre un mese. Il bilancio de… -

Matteo Bassetti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Matteo Bassetti