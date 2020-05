La tragedia di Superga – 4 maggio 1949 – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 maggio 2020) Il 4si consuma uno dei drammi sportivi più gravi della storia con ladi, che vede scomparire il Grande Torino Il 4si consumava la più terribiledella storia del calcio italiano, uno dei drammi più gravi di sempre. Alle 17:03 di quel triste e lontano giorno di ormai 70 anni fa, l’aereo proveniente da Lisbona che riportava in Italia il Toro reduce da un’amichevole in terra lusitana, si schiantava contro il muraglione del terrapieno posteriore della Basilica diche sorge sulla collina torinese. Finiva così l’epopea del Grande Torino, squadra di autentici campioni entrata di diritto nella leggenda per quanto realizzato negli Anni ’40, con la conquista di 5 Scudetti consecutivi. Tanti i record conquistati, come quello delr numero di partite casalinghe senza ...