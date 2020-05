Il virus debole? Ecco la verità Il virologo adesso ribalta tutto

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 4 maggio 2020) Federico Garau Intervistato in radio, il direttore sanitario dell'Irccs di Milano Fabrizio Pregliasco parla della situazione attuale, dei timori per la ripresa e della possibilità che la lotta col Covid-19 possa andare avanti ancora a lungo In onda sull'emittente radiofonica Rai Radio Due per rispondere a delle specifiche domande sulla pandemia, il direttore sanitario dell'Irccs di Milano Fabrizio Pregliasco ha analizzato il fenomeno Coronaa 360 gradi, azzardando anche delle ipotesi sul futuro più prossimo che riguarderà il nostro Paese. "Gli Italiani sono usciti un po’ con i piedi di piombo (almeno da quello che vedo a Milano) ed è l’atteggiamento giusto da tenere", sostiene il professore parlando della prima riapertura. "Forse siamo anche un po’ spaventati rispetto al fatto di uscire, visto che ormai è inusuale per ...