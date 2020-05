Il paradiso delle signore nuove puntate | tornano Flavia e Nicoletta

Leggi su lanostratv

(Di lunedì 4 maggio 2020) Anticipazioni Il: nelleritornaBrancia Di Montalto In questi giorni stanno uscendo alcune anticipazioni sulla prossima stagione de Il, soap di successo di Rai 1 che dovrebbe ritornare in onda a settembre. A causa dell’emergenza in corso non è stato possibile registrare le ultimedella quarta stagione e inoltre non è ancora certo quando gli attori potranno ritornare sul set. Per quanto riguarda le anticipazioni sulla tramainvece ci saranno dei ritorni. Magdalena Grochowska, infatti, attrice che impersonaBrancia di Montalto ha annunciato a TvSoap:tornerà. Avrei dovuto girare a marzo, ma ciò ha coinciso con il lockdown, ragion per cui non è stato possibile andare sul set per i nuovi episodi.per ora è stata un personaggio ...