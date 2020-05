Il messaggio di Mattarella in occasione del 159° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano (Di lunedì 4 maggio 2020) 159° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano, il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In occasione del 159° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata, Salvatore Farina. Il messaggio di Mattarella in occasione del 159° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano “Nel 159° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano rivolgo un deferente omaggio alla Bandiera della Forza Armata, simbolo di valore, coraggio e unità. Un pensiero commosso e riconoscente va ai soldati di ogni grado e specialità caduti o rimasti feriti nell’adempimento del proprio dovere al servizio dell’Italia”, ... Leggi su newsmondo "Riusciremo a superare le difficoltà". Il messaggio di Mattarella per il Primo Maggio

