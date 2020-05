Fortnite e Star Wars si incontrano di nuovo in occasione dello Star Wars Day (Di lunedì 4 maggio 2020) Il loot a tema Star Wars è tornato su Fortnite, per gioia dei fan della famosa saga e del popolare battle royale di Epic.Per un periodo di tempo limitato, in occasione dello Star Wars Day di oggi 4 maggio, una selezione di oggetti a tema Star Wars è tornata nel negozio di Fortnite, tra cui Rey, Kylo Ren e Sith Trooper, oltre a una nuova splendente selezione di spade laser."Gli oufit di Rey, Kylo Ren e Sith Trooper sono tornati nel negozio" ha twittato l'account Twitter ufficiale di Fortnite. "Sentitevi come Jedi dato che le spade laser sono tornate per un tempo limitato."Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 4 maggio 2020) Il loot a temaè tornato su, per gioia dei fan della famosa saga e del popolare battle royale di Epic.Per un periodo di tempo limitato, inDay di oggi 4 maggio, una selezione di oggetti a temaè tornata nel negozio di, tra cui Rey, Kylo Ren e Sith Trooper, oltre a una nuova splendente selezione di spade laser."Gli oufit di Rey, Kylo Ren e Sith Trooper sono tornati nel negozio" ha twittato l'account Twitter ufficiale di. "Sentitevi come Jedi dato che le spade laser sono tornate per un tempo limitato."Leggi altro...

HolocronSrl : Fino al 5 maggio sarà possibile utilizzare le spade laser: potremo optare per quella verde di Luke Skywalker, quell… - FortniteAutoBot : RT @infoitscienza: Fortnite e Star Wars: i giocatori protestano per il ritorno delle Spade Laser - infoitscienza : Fortnite e Star Wars: i giocatori protestano per il ritorno delle Spade Laser - Info_e_Games : Fortnite: torna Star Wars per il 4 maggio, ecco i dettagli - - pokemonnext : Fortnite introduce nuovamente le spade laser di Star Wars! -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite Star Fortnite: torna Star Wars per il 4 maggio, ecco i dettagli Tom's Hardware Italia Fortnite e Star Wars si incontrano di nuovo in occasione dello Star Wars Day

Il loot a tema Star Wars è tornato su Fortnite, per gioia dei fan della famosa saga e del popolare battle royale di Epic. Per un periodo di tempo limitato, in occasione dello Star Wars Day di oggi 4 m ...

Fortnite celebra Star Wars a modo suo

Tante novità, e qualche gradito ritorno, per festeggiare anche in Fortnite la giornata dedicata a Star Wars – Guerre Stellari. La più gradita è ovviamente la leggendaria Lightsaber, arma che non ha ce ...

Il loot a tema Star Wars è tornato su Fortnite, per gioia dei fan della famosa saga e del popolare battle royale di Epic. Per un periodo di tempo limitato, in occasione dello Star Wars Day di oggi 4 m ...Tante novità, e qualche gradito ritorno, per festeggiare anche in Fortnite la giornata dedicata a Star Wars – Guerre Stellari. La più gradita è ovviamente la leggendaria Lightsaber, arma che non ha ce ...