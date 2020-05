Fase 2, Ricciardi: «Non è ancora finita. Se le cose vanno male si richiude tutto» (Di lunedì 4 maggio 2020) Fase 2 all’avvio. Su “Repubblica” Walter Ricciardi, consigliere del ministro alla Salute Roberto Speranza, tra i partecipanti del Comitato tecnico scientifico, mette in guardia gli Italiani: «Non è ancora finita. Dobbiamo avviare un cambiamento culturale per convivere con il Coronavirus». In un’intervista il medico partenopeo ha spiegato che c’è poco da stare tranquilli: «Restiamo in una Fase rischiosa, anzi certe regioni sono ancora in piena Fase 1. Quindi riapriamo quello che va riaperto come dice il piano, in modo graduale e funzionale alle esigenze del Paese. Per il resto bisogna restare ancora a casa». Fase 2 non è un “libera tutti”, lo abbiamo precisato anche noi più volte, se la curva dei contagi dovesse subire un’impennata, il governo è pronto a chiudere tutto di ... Leggi su urbanpost Coronavirus - oltre 210.000 casi totali in Italia. Al via la fase 2. Conte : “Insieme ce la faremo”. Ricciardi - ‘Come si è aperto si può anche chiudere’ – DIRETTA

Fase 2 - Ricciardi (Oms) : “Se i contagi salgono tra due settimane richiudiamo tutto. Non è ancora finita - bisogna restare ancora a casa”

Coronavirus e Fase 2 - Ricciardi avverte : “Se le cose vanno male chiusura immediata - il virus si sta specializzando e impara dagli errori” (Di lunedì 4 maggio 2020)2 all’avvio. Su “Repubblica” Walter, consigliere del ministro alla Salute Roberto Speranza, tra i partecipanti del Comitato tecnico scientifico, mette in guardia gli Italiani: «Non è. Dobbiamo avviare un cambiamento culturale per convivere con il Coronavirus». In un’intervista il medico partenopeo ha spiegato che c’è poco da stare tranquilli: «Restiamo in unarischiosa, anzi certe regioni sonoin piena1. Quindi riapriamo quello che va riaperto come dice il piano, in modo graduale e funzionale alle esigenze del Paese. Per il resto bisogna restarea casa».2 non è un “libera tutti”, lo abbiamo precisato anche noi più volte, se la curva dei contagi dovesse subire un’impennata, il governo è pronto a chiuderedi ...

fattoquotidiano : Fase 2, Ricciardi (Oms): “Se i contagi salgono tra due settimane richiudiamo tutto. Non è ancora finita, bisogna re… - MediasetTgcom24 : Fase 2, Ricciardi: se le cose vanno male si richiude tutto #coronavirus - repubblica : Fase 2, Patuanelli: 'Non possiamo permertterci un altro lockdown'. La mappa della ripresa: in Lombardia oltre un mi… - Stefano91053632 : RT @fattoquotidiano: Fase 2, Ricciardi (Oms): “Se i contagi salgono tra due settimane richiudiamo tutto. Non è ancora finita, bisogna resta… - zazoomblog : Fase 2 Ricciardi (Oms): “Se i contagi salgono tra due settimane richiudiamo tutto. Non è ancora finita bisogna rest… -