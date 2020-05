Fase 2, alla Stazione Centrale di Napoli il primo Frecciarossa partito da Milano (Di lunedì 4 maggio 2020) Nessun passeggero a bordo del treno arrivato alla Stazione Centrale di Napoli da Milano aveva la temperatura superiore ai 37,5 gradi. “Dal treno proveniente da Milano sono scesi 129 passeggeri a Napoli, nessuno aveva una temperatura oltre i 37,5 gradi e quindi non è stato effettuato alcun test sierologico”. Questo il bilancio del rigido controllo alla Stazione Centrale di Napoli coordinato da Olimpia Abbate, dirigente del compartimento Polfer per la Campania. “Sapevamo – spiega Abbate – che ci sarebbe stato un aumento dei viaggiatori stamattina ma tutti sono scesi o saliti sui treni rispettando la distanza sicurezza, seguendo un ordine che diventerà un’abitudine. Oltre al primo treno da Milano aspettiamo anche quello partito da Torino che giunge alle 16,35 e un altro verso mezzanotte da Milano. Ci aspettiamo altri 350 passeggeri. ... Leggi su 2anews Via alla Fase 2 - Milano riparte : tornano le auto nelle strade e la gente nei parchi - bus e metrò sotto controllo

Festeggiano la fase 2 ballando sulle note di Sweet Dreams – VIDEO

Ghali nel video del Comune di Milano per sensibilizzare alla prudenza nella Fase 2 (Di lunedì 4 maggio 2020) Nessun passeggero a bordo del treno arrivatodidaaveva la temperatura superiore ai 37,5 gradi. “Dal treno proveniente dasono scesi 129 passeggeri a, nessuno aveva una temperatura oltre i 37,5 gradi e quindi non è stato effettuato alcun test sierologico”. Questo il bilancio del rigido controllodicoordinato da Olimpia Abbate, dirigente del compartimento Polfer per la Campania. “Sapevamo – spiega Abbate – che ci sarebbe stato un aumento dei viaggiatori stamattina ma tutti sono scesi o saliti sui treni rispettando la distanza sicurezza, seguendo un ordine che diventerà un’abitudine. Oltre altreno daaspettiamo anche quelloda Torino che giunge alle 16,35 e un altro verso mezzanotte da. Ci aspettiamo altri 350 passeggeri. ...

civati : Per #SilviaRomano, perché ci sia una nuova fase anche per le ricerche che la riguardano, perché le nostre istituzio… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, fase 2, il 62% degli italiani pensa che avrà bisogno di un supporto #psicologico. Per affrontare il r… - Agenzia_Ansa : 'Come mai prima, il futuro del Paese sarà nelle nostre mani. Più saremo scrupolosi e prima potremo riconquistare al… - DipedeAlessio : RT @civati: Per #SilviaRomano, perché ci sia una nuova fase anche per le ricerche che la riguardano, perché le nostre istituzioni facciano… - vivereancona : Falconara: a spasso lontani da casa, altre multe alla vigilia della fase 2 -