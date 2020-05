Due miliardi per gli eco-bonus Crediti d' imposta cedibili a banche

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 4 maggio 2020) Ultimi due giorni per mettere a punto il nuovo decreto di 55(ex Aprile) che oltre a finanziare la sanità e gli straordinari della polizia e fornire ulteriori risorse alla Protezione civile, servirà a sostenere lavoratori, aziende e famiglie travolti dall’emergenza coronavirus. Maxi-manovra che secondo le attese dovrebbe arrivare in Cdm mercoledì. Per quanto riguarda le aziende, oltre ai contributi a fondo perduto per imprese più piccole e ai contributi-incentivi alla ricapitalizzazione per quelle più grandi (le Pmi), fonti del Tesoro spiegano ad Affaritaliani.it che ci saranno altre misure che favorire l’accesso alla liquidità bancaria. Innanzitutto, oltre ai 3messi a disposizione dal decreto Liquidità di inizio aprile, è stato confermato che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ...