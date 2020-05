De Luca e il Fazio “fratacchione”: è show del governatore a ‘Che Tempo Che Fa” (Di lunedì 4 maggio 2020) Il governatore campano, ospite a “Che Tempo Che Fa” su Rai Due, si prende ancora una volta la scena, ribattezzando il conduttore a modo suo. “Io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l’Italia”. La frase del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, rivolta ieri sera a Fabio Fazio nella puntata di ‘Che Tempo Che Fa’ su Rai2 ha incendiato i social. L’hashtag #fratacchione è volato rapidamente in tendenza e subito si sono moltiplicati i fotomontaggi del conduttore vestito da frate (uno, con Fazio vestito da ‘Don Matteo’ lo ha postato anche Luciana Littizzetto), le battute e le attestazioni di stima per De Luca, che ormai ha un vero fan club in rete. A nulla è valsa la risposta seriosa di Fazio: ... Leggi su 2anews Fratacchione - sindaco De Luca etichetta Fabio Fazio/ Lui rilancia : "Naomi Campbell.."

Che Tempo che Fa - Vincenzo De Luca a Fabio Fazio : “Lei ha un’immagine da fratacchione ma…”. Fiorello : “Credo di amarlo”. Ma c’è chi fa notare il significato della parola

giovannivernia : De Luca a Fazio “sono convinto che anche lei nonostante la sua immagine da fratacchione abbia molti affetti stabili… - fanpage : Gli interventi del presidente Vincenzo De Luca fanno spesso discutere. Ed è successo anche questa volta - lucia_pal : @Hepicuro Fazio ha incassato il colpo e lo ha messo in un angolo. Sarò pure fratacchione, ma ho moglie e figli che… - Eleo60489039 : @Pennacchiiiii Se hai avuto modo di godere del nostro mitico De Luca vs Fazio ti offro una interpretazione del ter… - acladborgia : A de Luca piacciono i soggetti come Fazio, se li mangia a colazione Fazio e' un ebete furbo, sa come leccare -