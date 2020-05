Crystal Palace | Zaha | l’ivoriano è uno dei migliori dribblomani al mondo

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 maggio 2020)è un obiettivo delle big d’Inghilterra in praticamente ogni estate. L’ivoriano ha numeri incredibili nel dribbling Ogni estate, si parla molto diin sede di mercato, con tanti club top club inglesi interessati a lui. L’ivoriano ha numeri incredibili nel dribbling, di fatto è la principale fonte di imprevedibilità del. Most successful dribbles in the Premier League since the start of the 2017/18 season: 🥇 W.— 368🥈 E. Hazard — 303🥉 A. Traore — 209 pic.twitter.com/DYQua55xkK — WhoScored.com (@WhoScored) May 3, 2020 Nella grafica di Whoscored.com si vedono statistiche eloquenti.è il giocatore che dall’inizio della stagione 2017-2018 ha azzeccato più dribbling. Ben 368. Leggi su Calcionews24.com