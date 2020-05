COVID-19, l'OMS: "Se gli USA hanno prove contro la Cina, le condividano" (Di lunedì 4 maggio 2020) Gli Stati Uniti hanno puntato il dito in modo assolutamente plateale contro la Cina, accusando Pechino di aver diffuso il coronavirus COVID-19, in maniera accidentale si presume, dal Wuhan Institute of Virology. Il Presidente USA Donald Trump lo sta ribadendo da giorni, spiegando però di non poter diffondere le prove, e lo stesso ha fatto ieri il segretario di Stato USA Mike Pompeo.Pompeo ha parlato di "numerose prove sul fatto che il coronavirus arrivi dal laboratorio di virologia di Wuhan", ma non ha fornito alcuna evidenza al di là delle sue parole. E se la Cina ha respinto al mittente quelle accuse - "Folli le accuse di Pompeo" - oggi anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità a cui Trump ha deciso qualche settimana fa di tagliare i fondi, è intervenuta sull'argomento. Trump: "Ho le prove che il coronavirus è ... Leggi su blogo Covid-19 nel mondo. Oms : "Essere pronti a seconda e terza ondata". Riapre mezza America

