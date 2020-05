Covid-19, esodo dal Nord al Sud, fermati al casello di Napoli 60 viaggiatori, 14 avevano febbre, poi risultati positivi al virus (Di lunedì 4 maggio 2020) Secondo quanto riferito dalla trasmissione Tagadà andata in onda su La7 nella tara mattinata di oggi al casello autostradale di Napoli sono state fermate 60 persone rientranti nel capoluogo campano da città del Nord, 14 di queste avevano la febbre superiore a 37,5. Le persone con la febbre sono state sottoposte al test rapido e sono risultate positive al Covid-19. I test sono stati effettuati dal personale dell’Asl di Caserta. Sembra molto più tranquilla la situazione alla stazione ferroviaria sempre di Napoli dove nessuno dei passeggeri rientranti dal Nord aveva sintomi riconducibili al Covid-19. In arrivo da Torino e Milano altri due treni, l’ultimo verso mezzanotte di oggi. L’allerta del personale sanitario è altissima. Leggi su baritalianews Emergenza Covid-19 - previsto grande esodo da Nord al Sud di 3 milioni di persone - Emiliano “chiede il rispetto degli obblighi” - ecco quali

Secondo quanto riferito dalla trasmissione Tagadà andata in onda su La7 nella tara mattinata di oggi al casello autostradale di Napoli sono state fermate 60 persone rientranti nel capoluogo campano da ...

Coronavirus, Sicilia: in fase 2 Musumeci consente i rientri

Fase 2 in Sicilia: il Coronavirus non è sconfitto ma Musumeci riapre consentendo i ricongiungimenti coi familiari. Nello Musumeci permette i rientri in Sicilia nella fase 2 Coronavirus. Il governatore ...

