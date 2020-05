Coronavirus: nasconde la fidanzata nel bagagliaio per eludere i controlli, multati (Di lunedì 4 maggio 2020) Mentre lui era alla guida dell’auto, la fidanzata era nascosta dentro il bagagliaio per eludere i controlli delle forze dell’ordine per eventuali violazioni del DPCM sul Coronavirus. E’ accaduto sabato scorso a Storo in Trentino, prima dell’entrata in vigore del nuovo DPCM. La coppia è stata multata dai carabinieri che avevano istituito un posto di blocco lungo la strada provinciale. I militari dell’Arma hanno intimato l’alt all’autovettura condotta dal 20enne che al momento del controllo non sapeva giustificare il motivo del viaggio. Nel corso dell’ispezione del veicolo, nel bagagliaio è stata trovata la ragazza visibilmente imbarazzata. Nel spiegare l’accaduto, i due fidanzati hanno affermato che volevano trascorrere più tempo insieme. Nonostante le giustificazioni, i carabinieri hanno dovuto a malincuore ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Trump : «La Cina ha commesso un errore terribile e ha cercato di nasconderlo»

"Nel Regno Unito il coronavirus nasconderà il tracollo della Brexit"

