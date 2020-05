Coronavirus | l’Iss | “La vera arma per contrastarlo è l’igiene delle mani”

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 4 maggio 2020) Le mani curano, dando assistenza e conforto. Ma vanno anche curate, perché sono la primaa disposizione di tutti per la difesa da tutte le infezioni, a partire dal Covid. E’ questo il messaggio del video realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) per la Giornata Mondiale dell’IgieneMani che si celebra domani e diffuso sui canali social con l’hashtag #nonsolomascherine. In Italia ogni anno vengono stimati 200.000 casi di infezioni da germi resistenti, 4 persone ogni 100 nelle lungodegenze e 6 pazienti ogni 100 in ospedale o a domicilio hanno una infezione correlata all’assistenza. Il 30-50% di queste potrebbero essere prevenibili e uno dei modi principali è proprio l’igienemani. Ma la media del consumo di soluzioni igienizzanti nelle strutture sanitarie è di 15 ml per paziente al giorno, al ...