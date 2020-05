Coronavirus: i cinque scenari per l’allerta a Milano (Di lunedì 4 maggio 2020) Il Dataroom di Milena Gabanelli oggi sul Corriere della Sera spiega gli scenari su cui sta ragionando la task force regionale della Lombardia per monitorare l’evoluzione dell’epidemia e decidere come procedere con le graduali riaperture o, nella peggiore delle ipotesi, ribloccare tutto. La stessa previsione la stanno facendo in Veneto, altro cuore pulsante dell’economia italiana. Il punto di partenza sono i circa 20 mila casi positivi di oggi. Nei report riservati allo studio delle autorità sanitarie ci sono le previsioni che dicono se e quando dovrà scattare l’alert. Il periodo preso in considerazione è fino al 30 giugno. Considerati i 14 giorni di incubazione del virus, le prossime due date cruciali sono il 18 maggio e il primo giugno. scenario uno, quello ideale: l’evoluzione prosegue come nell’ultimo periodo di lockdown, e ... Leggi su nextquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : oltre cinquemila sanzioni ieri in Italia

Gli scenari quattro e cinque vanno da quello considerato rischioso (457 casi ... con 425 posti di Terapia intensiva Covid-19 occupati su 551 disponibili (fra ospedali pubblici e privati accreditati).

Nelle ultime 24 ore 166 casi in più in regione e 28 morti. Salgono a 197.075 i tamponi effettuati (+4.940). In diminuzione i ricoverati nei reparti Covid (- 36) Continuano a migliorare i dati (relativ ...

