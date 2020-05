Coronavirus, Commissione Ue lancia raccolta fondi per la ricerca di un vaccino: “Sarà un bene globale”. Conte: “Da noi 140 milioni” (Di lunedì 4 maggio 2020) Il vaccino per il Coronavirus deve essere “un bene globale”. È questo il messaggio lanciato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dai Capi di Stato e di Governo internazionali, oltre che dalle Nazioni Unite, per inaugurare la maratona di raccolta fondi mondiale World against Covid-19 per finanziare la ricerca di un vaccino contro il Covid-19. L’obiettivo dichiarato già nei giorni scorsi e ribadito nella conferenza stampa online è quello di raggiungere almeno la cifra di 7,5 miliardi di euro: “Dobbiamo unire le forze e donare”, ha incitato il capo di Palazzo Berlaymont. Tra i donatori, anche l’Italia, con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha annunciato un esborso da 140 milioni di euro. Le prime risposte sono già arrivate. La stessa Commissione ha messo sul piatto 1 miliardo di ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : von der Leyen : “Da Commissione Ue un miliardo euro per vaccino”

Coronavirus : dalla Commissione UE 1 miliardo di euro per il vaccino - al via la raccolta fondi “World against Covid-19”

Coronavirus : dalla Commissione UE 1 miliardo di euro per il vaccino (Di lunedì 4 maggio 2020) Ilper ildeve essere “un bene globale”. È questo il messaggioto dalla presidente dellaeuropea, Ursula von der Leyen, dai Capi di Stato e di Governo internazionali, oltre che dalle Nazioni Unite, per inaugurare la maratona dimondiale World against Covid-19 per finanziare ladi uncontro il Covid-19. L’obiettivo dichiarato già nei giorni scorsi e ribadito nella conferenza stampa online è quello di raggiungere almeno la cifra di 7,5 miliardi di euro: “Dobbiamo unire le forze e donare”, ha incitato il capo di Palazzo Berlaymont. Tra i donatori, anche l’Italia, con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha annunciato un esborso da 140 milioni di euro. Le prime risposte sono già arrivate. La stessaha messo sul piatto 1 miliardo di ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, von der Leyen: da Commissione Ue 1 mld euro per vaccino #coronavirus - Adnkronos : #Coronavirus, da commissione #Ue 1 mld di euro per ricerca #vaccino - graziano_delrio : Serviranno le migliori intelligenze, i più precisi strumenti, la più sana collaborazione: solo così la scienza potr… - simonefurlan1 : RT @rosalinobove: @Alessiom8 @simonefurlan1 @GuidoCrosetto - 2_amado : RT @SkyTG24: Coronavirus, la Commissione Ue dona un miliardo per il vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Commissione Coronavirus, da commissione Ue 1 mld di euro per ricerca vaccino Adnkronos Covid-19: accrescere la consapevolezza dell’azione dell’Unione europea

I vicepresidenti per la comunicazione del Parlamento europeo hanno invitato gli Stati membri a fare di più per informare l’opinione pubblica su azione e solidarietà UE nella lotta contro il coronaviru ...

Coronavirus e scuola, Melicchio (M5s): “Tre milioni in Calabria per tablet e pc”

“Sono in arrivo 3 milioni circa in Calabria relativi al bando Pon per l’acquisto di pc, tablet e dispositivi per la connessione internet destinati alle scuole del I ciclo, primaria e secondaria di I g ...

I vicepresidenti per la comunicazione del Parlamento europeo hanno invitato gli Stati membri a fare di più per informare l’opinione pubblica su azione e solidarietà UE nella lotta contro il coronaviru ...“Sono in arrivo 3 milioni circa in Calabria relativi al bando Pon per l’acquisto di pc, tablet e dispositivi per la connessione internet destinati alle scuole del I ciclo, primaria e secondaria di I g ...