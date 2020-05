Coronavirus, anche in Europa calano le vittime. Germania riapre chiese (Di lunedì 4 maggio 2020) anche in Europa calano le vittime del Coronavirus. E la Germania, per esempio, riapre le porte delle chiese. Il ministro della Salute della Spagna, Salvador Illa, intanto, ha confermato ieri altri 164 decessi. Si tratta del numero più basso dal 18 marzo. In totale il Paese ha perso per il Coronavirus 25.264 persone, mentre in numero dei contagiati è 217.466.Mentre la Germania torna a registrare meno di cento decessi al giorno per il Coronavirus, mentre i contagi totali, ora 162.496, sono saliti di 793 unità in 24 ore, un aumento in significativa diminuzione rispetto al giorno precedente, quando i nuovi contagi erano stati 1.639. La cifra totale dei decessi è di 6.649: 74 le persone morte nelle ultime 24 ore a causa del Covid-19, contro i 94 di sabato e i 193 di venerdì. Le chiese in Germania hanno riaperto le porte ai fedeli, anche se le funzioni ... Leggi su ilfogliettone LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Bertolaso : “E’ stata durissima” - in Abruzzo mascherine obbligatorie anche all’aperto

Inserito il 27 aprile 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Due studi confermano che l'uso di aceinibitori e antagonisti del recettore dell'angiotensina II (ARB) sono sicuri durante l'epidemia ...

Inserito il 02 maggio 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Come interpretare i test sierologici per il coronavirus? Uno studio recentemente pubblicato [1], eseguito in Cina su 285 pazienti con ...

