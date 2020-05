Concorsi truccati nella sanità umbra | chiusa l’inchiesta Per i Pm | i politici

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 maggio 2020) Secondo l’accusa manipolavano iper far vincere i “loro” candidati, sempre in linea con la volontà del partito. Così l’ex presidente dem della Regione Umbria Catiuscia Marini, l’ex assessore regionale alla Sanità Luca Barberini e il segretario umbro del Partito democratico, nonché ex sottosegretario all’Interno durante il governo Renzi, Gianpiero Bocci, sono finiti al centro di un’inchiesta giudiziaria della Procura di Perugia, terminata oggi. Ad aprile i primi arresti L’avviso riguarda complessivamente 45 persone. Lo scorso 12 aprile sia Bocci che Barberini erano stati arrestati ed era emersa l’iscrizione nel registro degli indagati della governatrice Pd, ai vertici della Regione dal 2010 al 2019. Barberini e Bocci erano stati messi ai domiciliari, come era avvenuto anche con il direttore ...