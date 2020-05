Autocertificazione fase 2, quando non è obbligatoria: lavoro, sport, passeggiate (Di lunedì 4 maggio 2020) Oggi, 4 maggio 2020, è la fatidica data di inizio della fase 2 dell’emergenza, quella di convivenza con il coronavirus. Le misure restrittive da oggi verranno allentate, ma come confermato dal Governo resterà l’obbligo di uscire con l’Autocertificazione nella maggior parte dei casi. Dopo l’introduzione della possibilità di far visita ai congiunti (quindi parenti ma anche fidanzati di lungo corso), poter far visita ai cimiteri e celebrare i funerali, la novità specificata dal Viminale è che in alcuni casi, non sarà necessario esibire l’Autocertificazione in caso di controlli. Vediamo allora quando non serve e non è obbligatoria l’Autocertificazione. fase 2, Autocertificazione, quando non serve: visite mediche, parenti, congiunti? Per andare a lavoro Autocertificazione non più obbligatoria. Dal 4 ... Leggi su italiasera Cosa bisogna scrivere nelle sei righe a ‘risposta aperta’ della nuova autocertificazione per la fase 2

Fase 2 - la nuova autocertificazione da oggi 4 Maggio

MediasetTgcom24 : Fase 2, niente autocertificazione per chi va al lavoro o fa sport #coronavirusitalia - Agenzia_Ansa : Fase 2, da domani nuovo modulo per l'autocertificazione #ANSA - fanpage : FASE 2 Arriva il nuovo modulo di autocertificazione del ministero dell’Interno. #COVID__19 - InMeteo : NEWS: Ecco il nuovo modulo di autocertificazione per la FASE 2, ma vale ancora quello vecchio - atbparts : Autocertificazione spostamenti: dal 4 maggio si usa anche in Fase 2 [scarica e stampa] #automotive #cars #car #auto… -