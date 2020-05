«Abbiamo subito uno choc Adesso avremo più paura ad uscire Aumenteranno agorafobia e

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 maggio 2020) Libero intervista Mauro Maldonato, docente di Psicologia clinica al dipartimento di neuroscienze della Federico II di Napoli. Dice che da oggi, con l’inizio della Fase 2,tutti piùdidi casa. «La nostra mente haun sisma. Tutte le nostre condotte ordinarie sono state messe in discussione. È come accade quando qualcosa ci viene sottratto,dovuto mettere in campo delle reazioni ‘adattive’». Come se avessimouno shock, dice «Sì, uno. È come se dopo un’ubriacatura generale, dove tutti potevamo tutto, dove la socialità era a livelli massimi, di colpo ci fosse stata imposta una pausa».sarà complicato riprendere la vita di sempre. L’aspetto più difficile sarà il riequilibrio del tempo. «Il nostro tempo interiore ora è ...