Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2020 ore 09 | 30

(Di domenica 3 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 3 MAGGIOORE 9.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER EFFETTO ANCHE DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO SCAMBIO TRA METRO B E METRO C PREVISTA INTERRUZIONE DELLA TRATTA CASTRO PRETORIO –LAURENTINA PER L’INTERA GIORNATA. I TRENI SARANNO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS MB CHE SEGUE LO STESSO ORARIO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA (5.30-21.00).CHIUDIAMO RICORDANDO CHE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19,E’ SEVERAMENTE VIETATOOGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ. A TAL PROPOSITO CONTINUA AD ESSERE ZONA ...