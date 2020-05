Trump: “Ho le prove sull’origine del coronavirus” (Di domenica 3 maggio 2020) Il presidente Usa, Donald Trump, e' tornato all'attacco della Cina, accusandola di aver messo in ginocchio il mondo con la pandemia di coronavirus; e stavolta ha anche aggiunto di avere le prove che collegano il micidiale nuovo virus al laboratorio nella città di Wuhan. Lo ha detto, nel tradizionale appuntamento con la stampa alla Casa Bianca, rispondendo a un giornalista che gli chiedeva se avesse le prove che il virus sia nato in un laboratorio. «Certo, ne ho», ha risposto secco. E quando piu' tardi qualcuno lo ha incalzato perché spiegasse la sua certezza, ha risposto deciso: «Non posso dirlo, non sono autorizzato a dirlo». (Continua...) Da giorni la stampa americana scrive che la Casa Bianca ha chiesto all'intelligence di appurare l'origine esatta dell'epidemia, nel tentativo – pare - di dimostrare che la pandemia sia ... Leggi su howtodofor Coronavirus – La Svezia supera i mille morti - in Spagna oltre 18mila. Uk “estenderà le misure fino al 7 maggio”. Usa - oltre 580mila contagi. Trump : “Ho l’autorità totale su quando riaprire in Usa”

Covid-19 - Trump : “Ho sbloccato gli aiuti all’Italia. Hanno grossi problemi”

Coronavirus - Trump : “Ho fatto il test e sono risultato negativo” (Di domenica 3 maggio 2020) Il presidente Usa, Donald, e' tornato all'attacco della Cina, accusandola di aver messo in ginocchio il mondo con la pandemia di coronavirus; e stavolta ha anche aggiunto di avere leche collegano il micidiale nuovo virus al laboratorio nella città di Wuhan. Lo ha detto, nel tradizionale appuntamento con la stampa alla Casa Bianca, rispondendo a un giornalista che gli chiedeva se avesse leche il virus sia nato in un laboratorio. «Certo, ne ho», ha risposto secco. E quando piu' tardi qualcuno lo ha incalzato perché spiegasse la sua certezza, ha risposto deciso: «Non posso dirlo, non sono autorizzato a dirlo». (Continua...) Da giorni la stampa americana scrive che la Casa Bianca ha chiesto all'intelligence di appurare l'origine esatta dell'epidemia, nel tentativo – pare - di dimostrare che la pandemia sia ...

LaStampa : Trump: ho prove dell’origine del virus nel laboratorio di Wuhan - Gionni_Inglisc : Possono controllare tutto ma quando poi la gente si esprime non sempre ci riescono. È il caso di Trump che doveva p… - Mario78006736 : @GianricoCarof Giuro non ho visto il servizio di cui si parla, se la Botteri è stata offesa sul piano professionale… - marsicus : @25O319 Ho imparato a scoprire la sorprendente strategia di Trump già da un po'. Non sta licenziando Fauci perché d… - bernadettethebe : RT @VoceIddio: @ausoloda @bernadettethebe @Rossana_81 Io ho riportato dei fatti oggettivi. È stato assai poco chiaro, ondivago e molto poco… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump “Ho Impeachment Trump, la Camera vota sì. Lui: «Una vergogna» Corriere della Sera