Si raffredda la voglia di vacanze degli italiani | il 50% rinuncia a viaggiare

(Di domenica 3 maggio 2020) Siladifortemente preoccupati per l’emergenza coronavirus. A marzo erano l’86% ad aprile sono diventati l’80%. Oltre la metàintervistati, il 57%, dichiara che, anche dopo la fine dell’emergenza, non si muoverà per fare una vacanza. A marzo era il 53%; il 32% dichiara che farà, ma di 2 o 3 giorni e senza allontanarsi troppo dalla propria residenza. E’ quanto emerge da un’indagine Confturismo-Confcommercio in collaborazione con Swg sulla propensione ada parte. Soltanto il 20% vorrebbe fare le valigie appena l’emergenza sanitaria sarà conclusa. Il 15% è incerto per le disponibilità economiche, l’8% non sa se potrà farlo per le ferie e impegni lavorativi. E’ crollato il desiderio di fare shopping o ...