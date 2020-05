Rottamazione-ter: come funziona? (Di domenica 3 maggio 2020) Rottamazione-ter: cos'ècome funziona la Rottamazione-tercome aderire alla Rottamazione-ter?Rottamazione-ter: le esclusioniEffetti della RottamazioneRottamazione-ter anche anche per chi ha aderito a precedenti rottamazioniRottamazione-ter: cos'èTorna su La Rottamazione-ter è il sistema di definizione agevolata introdotto dal decreto legge n. 119/2018 e confermato dalla legge di bilancio 2019. Essa segue alle due precedenti edizioni (disciplinate dall'art. 6 del decreto-legge n.193/2016 e dall'art. 1 del D.L. n. 148/2017), rispetto alle quali, tuttavia, prevede condizioni più favorevoli. Al debitore, infatti, è data la possibilità di effettuare il pagamento delle somme dovute in un arco di tempo particolarmente ampio (cinque anni). Inoltre, la Rottamazione ter ammette di utilizzare i... Leggi su studiocataldi Rottamazione-bis e ter : cosa fare se sono state pagate somme in eccesso? (Di domenica 3 maggio 2020)-ter: cos'èla-teraderire alla-ter?-ter: le esclusioniEffetti della-ter anche anche per chi ha aderito a precedenti rottamazioni-ter: cos'èTorna su La-ter è il sistema di definizione agevolata introdotto dal decreto legge n. 119/2018 e confermato dalla legge di bilancio 2019. Essa segue alle due precedenti edizioni (disciplinate dall'art. 6 del decreto-legge n.193/2016 e dall'art. 1 del D.L. n. 148/2017), rispetto alle quali, tuttavia, prevede condizioni più favorevoli. Al debitore, infatti, è data la possibilità di effettuare il pagamento delle somme dovute in un arco di tempo particolarmente ampio (cinque anni). Inoltre, later ammette di utilizzare i...

Nome sim­pati­co per questo gio­co la cui orig­ine non ci è nota, las­ci­amo ai ricer­ca­tori l’onere di sco­prir­lo. Ore ed ore di gio­co con un sem­plice barat­to­lo di con­ser­va vuo­to. Rin­cor­re ...

Tasse e scadenze fiscali diciamo che sono le preoccupazioni che attanagliano gli Italiani in questo periodo. L'emergenza coronavirus ha messo in ginocchio il paese, ma l'appuntamento con fisco è rimas ...

