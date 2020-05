Michelle Hunziker risponde alle accuse dopo il servizio su Giovanna Botteri, ma gli utenti non perdonano – VIDEO (Di domenica 3 maggio 2020) Ieri vi abbiamo parlato della bufera che ha coinvolto Striscia la Notizia, il noto tg satirico che, dopo aver mandato in onda un servizio ironizzando sull’acconciatura della giornalista Giovanna Botteri, si è ritrovato sommerso di critiche da parte dei telespettatori, i quali hanno accusato il programma di aver praticato del body shaming ai danni della donna. A finire nella polemica anche Michelle Hunziker, la cui voce è stata utilizzata per commentare il servizio incriminato. La conduttrice infatti è stata accusata di essersi prestata ad un teatrino inopportuno ed umiliante, nonostante lei stessa sia una fondatrice della Onlus Doppia Difesa, che lotta contro le discriminazioni e la violenza sulle donne. Diverse associazioni e personaggi celebri hanno espresso il loro disappunto sui social, spingendo Striscia la Notizia e Michelle Hunziker a replicare. ... Leggi su trendit Giovanna Botteri vittima di body shaming su Striscia la notizia? Michelle Hunziker : “Fake news - quel servizio era a suo favore”

"Andate a vedere - e prima di accusare...". Michelle Hunziker sbotta : Striscia-Botteri - il caso diventa una valanga

Giovanna Botteri - Tiziana Ferrario contro Michelle Hunziker : “A 43 anni ti comporti come un’oca - chiedi scusa”. La conduttrice : “Fake news - noi abbiamo parlato di una bella messa in piega” (Di domenica 3 maggio 2020) Ieri vi abbiamo parlato della bufera che ha coinvolto Striscia la Notizia, il noto tg satirico che,aver mandato in onda unironizzando sull’acconciatura della giornalista, si è ritrovato sommerso di critiche da parte dei telespettatori, i quali hanno accusato il programma di aver praticato del body shaming ai danni della donna. A finire nella polemica anche, la cui voce è stata utilizzata per commentare ilincriminato. La conduttrice infatti è stata accusata di essersi prestata ad un teatrino inopportuno ed umiliante, nonostante lei stessa sia una fondatrice della Onlus Doppia Difesa, che lotta contro le discriminazioni e la violenza sulle donne. Diverse associazioni e personaggi celebri hanno espresso il loro disappunto sui social, spingendo Striscia la Notizia ea replicare. ...

trash_italiano : Striscia la Notizia e Michelle Hunziker sotto accusa dopo un servizio su una giornalista (il video è stato ora rimo… - Open_gol : Anche Michelle Hunziker, che conduce il tg satirico, ha voluto dire la sua: per lei si tratta di «fake news totale» - Corriere : Ironie su Giovanna Botteri, Hunziker sui social: «Il nostro servizio era a suo favore» - _LordN : Michelle chiedi scusa che sennò non è più finita stai distraendo tutti dal #coronavirus #hunziker - ROROCANA7 : RT @vltndchr: Laurea con lode in Filosofia, dottorato alla Sorbonne, inviata di guerra nei Balcani, in Kosovo, in Albania e in Afghanistan,… -