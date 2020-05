Mara Venier confessa la sua fragilità: “E’ difficile gestire tutto ma sono qui a Domenica In” (Di domenica 3 maggio 2020) Mara Venier a Domenica In ha sempre avuto una parola di conforto per tutti, anche per i suoi ospiti, tanti, sempre in collegamento con lei con non poche difficoltà. Ha confermato la sua professionalità e ha dimostrato ancora una volta quanto sia vera. L’abbiamo vista commuoversi in ogni puntata e oggi a Fabio Rovazzi ha confidato che è diventata più fragile, che gestire tutto non è stato e non è semplice perché anche lei ha paura. “Diciamo bene ma non è così” risponde così Mara Venier al “Come stai?” di Rovazzi proseguendo: “Chi si aspettava questa tragedia… nessuno”. Il suo ospite annuisce, anche lui ha perso suo nonno per il coronavirus ma non ne parla. La Venier ha bisogno di tirare fuori le sue emozioni, tutti la ringraziano per il buon umore che porta nelle case ... Leggi su ultimenotizieflash Domenica In - Mara Venier e la frase sul marito : “E’ impazzito!”

Pupo - Mara Venier "boutique chiusa come Amanda Lear?"/ La madre "È diventato un omo"

