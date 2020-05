Laura Pausini protagonista di 7 donne AcCanto a te, stasera su Rai3 (Di domenica 3 maggio 2020) stasera su Rai3, in seconda serata alle 23:55, va in onda l'ultima puntata di 7 donne - AcCanto a te con protagonista Laura Pausini. stasera su Rai3, in seconda serata alle 23:55, Laura Pausini è protagonista di 7 donne - AcCanto a te, che termina la sua corsa proprio con questa settima e ultima puntata. Una speciale selezione di brani tratti delle tre tappe dei suoi ultimi tour: "Simili World Tour" 2016 dallo stadio San Siro di Milano, "Fatti Sentire World Tour" 2018 dal Circo Massimo di Roma e due brani inediti tratti dal tour "Laura Biagio Stadi 2019". Tre spettacoli estremamente significativi per Laura. San Siro, con oltre 800 mq di schermi per il doppio palco ad abbraccio, disegnato dalla cantante stessa, è ... Leggi su movieplayer 7 Donne acCanto a Te - Laura Pausini domenica 3 maggio chiude il ciclo di appuntamenti musicali di Rai 3

Laura Pausini annuncio speciale : novità importanti in arrivo

Il concerto di Laura Pausini in tv per 7 Donne – AcCanto A Te su Rai3 (Di domenica 3 maggio 2020)su, in seconda serata alle 23:55, va in onda l'ultima puntata di 7a te consu, in seconda serata alle 23:55,di 7a te, che termina la sua corsa proprio con questa settima e ultima puntata. Una speciale selezione di brani tratti delle tre tappe dei suoi ultimi tour: "Simili World Tour" 2016 dallo stadio San Siro di Milano, "Fatti Sentire World Tour" 2018 dal Circo Massimo di Roma e due brani inediti tratti dal tour "Biagio Stadi 2019". Tre spettacoli estremamente significativi per. San Siro, con oltre 800 mq di schermi per il doppio palco ad abbraccio, disegnato dalla cantante stessa, è ...

Gina35415084 : RT @AllMusicItalia: Sarà trasmesso stasera su Raitre l'ultimo appuntamento dei concerti di 7 Donne AcCanto a Te. Protagonista @LauraPausini… - RevenewsI : Domenica 3 maggio, in seconda serata su @RaiTre, il settimo e ultimo appuntamento di 7 donne - AcCanto a te in comp… - fantadecianuro : @violenthong Tra te e il mare de Laura Pausini Guerriero de Marco Mengoni I tuoi particolari de Ultimo - bethyyonekura : amore GIGANTE PER LAURA PAUSINI @LauraPausini - Roberto_BlancoA : RT @AllMusicItalia: Sarà trasmesso stasera su Raitre l'ultimo appuntamento dei concerti di 7 Donne AcCanto a Te. Protagonista @LauraPausini… -