Ladispoli, fase 2: ecco i nuovi orari dei negozi. Prorogate le strisce blu (Di domenica 3 maggio 2020) Con l’ordinanza n. 52, pubblicata oggi, è stato prorogata al 31 maggio la sospensione del pagamento della sosta sugli stalli blu e delle altre limitazioni in termini di tempo e orario su tutto il territorio comunale. Con l’ordinanza n.53, sempre pubblicata in data odierna, sono state stabilite le fasce orarie che dovranno essere rispettate dagli esercizi commerciali a partire da domani, fino al 17 maggio: 1) Le attività commerciali consentite ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, fatta eccezione per farmacie e parafarmacie, potranno svolgere la propria attività nella seguente fascia oraria: -dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 21:00; -la domenica dalle ore 7:00 alle ore 15:00. 2) I pubblici esercizi che sono autorizzati ad effettuare ristorazione con asporto ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 (bar ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc.), ... Leggi su ilcorrieredellacitta Ladispoli - tutte le indicazioni per la fase 2 : ecco cosa si può e cosa non si può fare (Di domenica 3 maggio 2020) Con l’ordinanza n. 52, pubblicata oggi, è stato prorogata al 31 maggio la sospensione del pagamento della sosta sugli stalli blu e delle altre limitazioni in termini di tempo eo su tutto il territorio comunale. Con l’ordinanza n.53, sempre pubblicata in data odierna, sono state stabilite le fascee che dovranno essere rispettate dagli esercizi commerciali a partire da domani, fino al 17 maggio: 1) Le attività commerciali consentite ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, fatta eccezione per farmacie e parafarmacie, potranno svolgere la propria attività nella seguente fasciaa: -dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 21:00; -la domenica dalle ore 7:00 alle ore 15:00. 2) I pubblici esercizi che sono autorizzati ad effettuare ristorazione con asporto ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 (bar ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc.), ...

CorriereCitta : Ladispoli, fase 2: ecco i nuovi orari dei negozi. Prorogate le strisce blu - ilfaroonline : Fase 2, a Ladispoli riaprono le spiagge e non solo: ecco tutte le novità dal 4 maggio - 100cellae : Ladispoli. Covid-19, Grando: 'Pronti alla fase 2' - - 0766news_TripTv : Fase 2, Ladispoli: riaprono il cimitero e le spiagge - zazoomnews : Ladispoli tutte le indicazioni per la fase 2: ecco cosa si può e cosa non si può fare - #Ladispoli #tutte… -