Gli amici non sono «affetti stabili» (almeno fino al 18 maggio) (Di domenica 3 maggio 2020) Dopo aver passato giornate a interrogarsi sul concetto di congiunti, gli italiani hanno trascorso le giornate – tra varie dichiarazioni che, sicuramente, non hanno fatto altro che aumentare la confusione sul tema – su chi fossero i cosiddetti «affetti stabili» da poter incontrare o a cui far visita da lunedì 4 maggio. Si tratta di parenti (fino al sesto grado, comi i figli dei cugini), coppie di conviventi (che hanno vissuto separatamente la fase-1 del lockdown) e i fidanzati. Non gli amici. LEGGI ANCHE > Faq governo, le regole per le attività commerciali E proprio su quest’ultima categoria si erano sollevate alcune perplessità sia per il concetto labile di «affetti stabili», sia per le parole della scorsa settimana pronunciate dal viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri che, prima di correggere il tiro ... Leggi su giornalettismo Chi sono i congiunti e chi si può andare a trovare da domani : parenti fino al 6° grado - affini fino al 4°. No agli amici

Coronavirus in Italia - ultime notizie. Renzi e la frase sui morti di Bergamo : “Se ho offeso qualcuno mi dispiace”. Domani inizia la Fase 2 - il Governo chiarisce : “Tra i congiunti non ci sono gli amici”

TizianoFerro : «Voglio dirvi che siete nel mio cuore e nelle mie preghiere». Qui da Los Angeles Lady Gaga ci manda un messaggio d'… - matteosalvinimi : Gli Italiani ormai hanno capito che occorrono distanze, buonsenso e attenzione, non c’è bisogno di costringerli ad… - Antonio_Tajani : Il governo di sinistra vuole infilare le mani nell’industria con prestiti che nascondono una vera statalizzazione… - manoloboyy : Boh il ministro della sanità aveva detto che gli amici sono congiunti, ovvio che io mi confondo, è una parola ambig… - chiarachiara75 : RT @crialicata: Dice che tra i congiunti non ci sono gli amici. Ditelo a quelli, come me, che vivono fuori casa da quando avevano 19 anni… -