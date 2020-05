Focaccine sì, ma di patate e in padella, senza lievito! Geniali! (Di domenica 3 maggio 2020) Le Focaccine, sì! Sono meravigliose, morbide e fumanti, ma spesso difficili da digerire, ricche come sono di olio possono poi compromettere la linea! Ecco allora un’idea geniale, velocissima e golosa per prepararle a casa con ingredienti genuini, sani e leggeri. Potrete poi decidere voi se farcirle con prosciutto e formaggio prima di cuocerle o consumarle al naturale, sono comunque buonissime! Si cucinano in pentola in pochi minuti, e sono ottime come antipasto, apericena o sfiziosissima merenda. Curiose? Iniziamo! Focaccine sì, ma di patate: ingredienti e preparazione. Ecco le dosi per 4 persone, mettetevi al lavoro con: farina, 100 g patate, 500g uovo, 1 parmigiano reggiano o grana padano, 1 cucchiaio olio extravergine d’oliva q.b. per ungere la padella sale, q.b. In una pentola piena d’acqua fredda e leggermente salata, inserite le patate con la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 3 maggio 2020) Le, sì! Sono meravigliose, morbide e fumanti, ma spesso difficili da digerire, ricche come sono di olio possono poi compromettere la linea! Ecco allora un’idea geniale, velocissima e golosa per prepararle a casa con ingredienti genuini, sani e leggeri. Potrete poi decidere voi se farcirle con prosciutto e formaggio prima di cuocerle o consumarle al naturale, sono comunque buonissime! Si cucinano in pentola in pochi minuti, e sono ottime come antipasto, apericena o sfiziosissima merenda. Curiose? Iniziamo!sì, ma di: ingredienti e preparazione. Ecco le dosi per 4 persone, mettetevi al lavoro con: farina, 100 g, 500g uovo, 1 parmigiano reggiano o grana padano, 1 cucchiaio olio extravergine d’oliva q.b. per ungere lasale, q.b. In una pentola piena d’acqua fredda e leggermente salata, inserite lecon la ...

Anche chi non era solito a impugnare padella e mestolo, durante questa quarantena, si è messo ai fornelli. Ricette fino a poco fa note solo agli appassionati di cucina ora sono all'ordine: rinfrescare ...

