Fase 2, ecco l'ordinanza di Zaia per il Veneto (Di domenica 3 maggio 2020) A partire dalla mezzanotte di oggi in Veneto entrerà in vigore la nuova ordinanza firmata dal Presidente Luca Zaia, quella che permetterà a circa 1,2 milioni di persone nella Regione di tornare a lavorare. Zaia, ricalcando le disposizioni del governo, fissa gli spostamenti all'interno del Veneto, ma anche le linee guida per l'attività motoria in tutto il territorio della Regione e l'attività agonistica. A partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio, queste le disposizioni in vigore in Veneto:Spostamenti nel territorio regionale. Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per ... Leggi su blogo Conto alla rovescia per la Fase 2. Ecco tutte le novità per muoversi dal 4 maggio

Fase 2 - ecco la nuova autocertificazione per gli spostamenti

Ultime Notizie dalla rete : Fase ecco Al via la fase 2, ecco le attività che riaprono domani Il Sole 24 ORE Niente autocertificazione per lavoro e sport, ecco quando serve il modulo

L'autocertificazione serve ancora? E in quali casi? Sul modulo che ha accompagnato questi mesi di quarantena, adesso, alla vigilia della fase 2 nascono nuovi dubbi. Il modulo non cambia, è lo stesso u ...

03.05 19:15 - FASE 2 - De Luca: "Ho firmato l'ordinanza con le disposizioni sugli allenamenti sportivi, anche per atleti di discipline non individuali, nel rispetto del distanziamento sociale e senza ...

