Diritti tv, Sky e Dazn lamentano di non essere mai stati convocati dalla Lega Serie A (Di domenica 3 maggio 2020) Nell’assemblea di Lega di venerdì i club di Serie A non hanno trovato un’intesa sul tema dei Diritti tv. Resta ancora in bilico, dunque, l’atteggiamento da tenere nei confronti delle televisioni qualora non rispettassero la scadenza per il pagamento dell’ultima rata. Il Corriere dello Sport scrive: “La divisione, inevitabile, è stata tra falchi e colombe. Ovvero tra le società decise a far valere immediatamente i propri Diritti, forti di un contratto che non prevede correzioni in caso di eventi di forza maggiore (come una pandemia e il conseguente stop del Governo) e tra quelle più propense al dialogo, invece che allo scontro, temendo poi le conseguenze che avrebbe una battaglia Legale per il futuro, ovvero il prossimo bando per la vendita dei Diritti per il triennio 2021-24”. Nessuna presa di posizione. Si aspetterà ... Leggi su ilnapolista Denaro e diritti : Sky - Dazn e Img chiedono lo sconto. La Lega calcio : «Non se ne parla!»

