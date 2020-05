Coronavirus | Napoli | Ghoulam distribuisce cibo a 1400 famiglie immigrate

Leggi su lapiazzettadellosport

(Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di Lettura: 3 minuti Sabato mattina, in piazza Garibaldi a, c’era una grande ressa che preoccupava le forze dell’ordine presenti sul posto, ma soprattutto c’era grande preoccupazione per il mancato distanziamento sociale. È mezzogiorno. La polizia è costretta ad intervenire prontamente per organizzare una sorta di fila evitando così un assembramento preoccupante di questi tempi. A pace ristabilita, la distribuzione può finalmente iniziare e il calciatore algerino delpuò raggiungere il suo obiettivo: sostenere chi è in grave difficoltà a causa della pandemia da Covid-19. Questo quanto riportato da La Repubblica, una delle poche testate nazionali, insieme a Il Mattino, a parlare della cosa. Inizialmente, i presenti non conoscevano da chi fosse stata organizzata questa distribuzione, ma si ...