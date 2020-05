Coronavirus: il Viminale fa chiarezza su sport e autocertificazioni (Di domenica 3 maggio 2020) La circolare firmata dal capo di Gabinetto del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sottolinea nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus “l’assoluta necessità di far leva sul senso di responsabilità dei singoli cittadini”. L’obiettivo del nuovo quadro di regole, spiega il Viminale, “è trovare un punto di equilibrio tra la salvaguardia primaria della salute pubblica e l’esigenza di contenere l’impatto delle restrizioni sulla vita dei cittadini, tra il sostegno al riavvio del sistema economico produttivo e la sicurezza dei lavoratori”. In merito agli allenamenti e allo sport il Viminale chiarisce: “è consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Viminale : “Applicare le norme ma garantire benessere dei cittadini”

