Coronavirus | 174 morti e 1 389 casi in più | il dato più basso dal 10 marzo

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 100.179 • Deceduti: 28.884 (+174, +0,6%) • Dimessi/Gu… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, 174 morti in un giorno, dato più basso da oltre 1 mese. Oltre 81 mila guariti, 1.740 più di ieri. In… - LaStampa : Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 1.389 nuovi casi e 174 morti, è il dato più basso dal 10 marzo - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: ?? #Coronavirus, i dati in Italia: 174 morti e 525 positivi in meno rispetto a ieri ?? - LorenzoPratesi1 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 100.179 • Deceduti: 28.884 (+174, +0,6%) • Dimessi/Guariti: 81… -

Coronavirus 174 Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus 174