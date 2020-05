CIZ – cantina e cucina – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 4 maggio 2020) CIZ –Viale Premuda, 44 – 20129Tel. 02/23189915 Sito Internet: www.ciz.it Tipologia: vineria conPrezzi: antipasti 6/12,50€, primi 13/17€, secondi 14/24€, dolci 6/7€ Giorno di chiusura: Sabato a pranzo; Domenica OFFERTABella scoperta questo locale aperto su Viale Premuda, all’altezza di Corso Concordia. Lapropone un menù piuttosto tradizionale fatto di piatti tipici milanesi, come la cotoletta e il risotto, accanto ad altri leggermente rivisitati come la gustosa cacio, pepe e menta, in cui l’erba aromatica ha stemperato la sapidità del formaggio donando freschezza al piatto. Materia prima ottima per la tartare di carne piemontese (150g) servita con uovo crudo, stracciatella e senape di Digione, ognuno dei quali era in una ciotolina a parte da misurare a piacere, ...