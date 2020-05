Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata in onda stasera 3 maggio (Di domenica 3 maggio 2020) Che tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni puntata stasera 3 maggio 2020 CHE tempo CHE FA ospiti E anticipazioni – stasera, domenica 3 maggio 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Che tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio e che ogni settimana dà spazio a tanti ospiti, con esclusive ed interviste ai personaggi del mondo della politica e dello spettacolo. Il conduttore, come sempre, sarà affiancato (in collegamento da casa, vista l’emergenza Coronavirus) da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. In attesa di stasera, vediamo tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21,05 (o meglio, dalle 19,40 con il format Che tempo Che Farà). Che tempo Che Fa, le anticipazioni e gli ospiti di stasera Anche oggi, come nelle scorse settimane, verrà ... Leggi su tpi Ufficiale – Stasera - il Presidente della Regione De Luca a “Che tempo che fa”

Che tempo che fa 3 maggio 2020 : tutti gli ospiti di Fabio Fazio

Che Tempo Che Fa : ospiti e anticipazioni 3 maggio 2020 (Di domenica 3 maggio 2020) CheChe Fa:2020 CHECHE FA, domenica 32020, in prima serata su Rai 2 va inuna nuovadi CheChe Fa, il programma condotto da Fabio Fazio e che ogni settimana dà spazio a tanti, con esclusive ed interviste ai personaggi del mondopolitica e dello spettacolo. Il conduttore, come sempre, sarà affiancato (in collegamento da casa, vista l’emergenza Coronavirus) da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. In attesa di, vediamo tutte lee glinuovadi Cheche fa, insu Rai 2 a partire dalle ore 21,05 (o meglio, dalle 19,40 con il format CheChe Farà). CheChe Fa, lee glidiAnche oggi, come nelle scorse settimane, verrà ...

Benji_Mascolo : Pensarci mi spezza il cuore. La verità è che ci penso già da settimane ma oggi mi ha colpito come un proiettile. Il… - LiaCapizzi : Giovanna Botteri è una delle migliori giornaliste. Prima di andare in diretta, impiega il suo tempo a studiare, in… - LucaBizzarri : @DinoGiarrusso No ci meritiamo te. Evidentemente. Visto che ci rappresenti. Non scordarlo mai. Tu rappresenti me. U… - iperwild : RT @Gianmar26145917: Congiunti? Polizia dovrà indagare se “relazioni durature”! Assurdo e ridicolo...Mettiamo io abbia 'un'amica' con cui o… - SlappyGold : RT @pbecchi: Basta Burioni. Lei da un po’ di tempo sa solo copiare quello che molto prima di Lei ha detto il prof. Tarro. È una vergogna ch… -