(Di domenica 3 maggio 2020) Dopo il tentativo fallito di acquisire un’importante partecipazione nella Gedi che ora è guidata dai suoi figli e “riprendersi”per “regalarne le azioni a unazione”,Deunsu carta e web. L’ingegnere, che ha lasciato la presidenza onoraria di Cir dopo che i figli hanno rifiutato la sua proposta, aveva anticipato qualche giorno fa in un’intervista a Il Foglio la volontà di lanciare una nuova testata. E ora, secondo Open online, il progetto è definito: la nuova creatura dovrebbe chiamarsie nascerebbe per fare concorrenza proprio a, passata nel frattempoExor guidata da John Elkann e pochi giorni fa rivoluzionata (Deal Foglio ha parlato di ”snaturamento”) con l’arrivodirezione di Maurizio Molinari. De, ...

mante : Leggo che Carlo De Benedetti farà un giornale che si chiamerà Domani e che sarà diretto da un giovane. Quindi da qu… - SalvatoreMerlo : Ieri ho parlato con Carlo De Benedetti. Dice che Elkann porta Repubblica a destra. E che ci vuole un altro giornale… - fattoquotidiano : Carlo De Benedetti fonda Domani, nuovo giornale concorrente di Repubblica. Alla sua scomparsa andrà a una fondazione - CastigliMirella : RT @paolomadron: 'Domani', il nuovo quotidiano di Carlo De Benedetti, avrà l'Ing come unico azionista, e sarà fatto da giovani. A partire d… - AlviseArmellini : RT @paolomadron: 'Domani', il nuovo quotidiano di Carlo De Benedetti, avrà l'Ing come unico azionista, e sarà fatto da giovani. A partire d… -

