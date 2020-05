Britney, Madonna e Mariah sul podio di iTunes: il video ringraziamento della Spears (Di lunedì 4 maggio 2020) Nei giorni scorsi i fan sono riusciti a riportare ai vertici di iTunes alcuni vecchi album di Madonna e Mariah Carey. La Regina del pop ha fatto il bis con una doppia numero 1, sia in USA, che in Italia. Ieri però è toccato a Britney Spears, che ha visto resuscitare il suo ultimo disco, Glory. L’ultima fatica della Spears è arrivata alla numero 1 della classifica iTunes pop album, mentre alla seconda posizione c’era Charmbracelet di Mariah e alla terza Madonna con l’EP I Don’t Search I Find (remix). Praticamente le tre divinità del pop sul podio, il paradiso per qualsiasi fan del puttanpop. La principessa del pop ha ringraziato il B Army con un videomessaggio: “Ciao ragazzi, oggi ho scoperto che Glory è arrivato alla numero 1 di iTunes. Non so cosa abbiate fatte, ma oggi per me è il miglior giorno di ... Leggi su bitchyf Britney - Madonna e Mariah sul podio di iTunes : il video ringraziamento della Spears

Lady Gaga e Ariana Grande incoronate regina e principessa del pop: "Hanno rimpiazzato Madonna e Britney"

Britney Spears: anche Glory risorge su iTunes. Lei ringrazia i fans.

Non é arrivato alla numero 1, ma si é piazzato alla numero 4 della classifica generale iTunes, ed alla 1 nella Pop album. Stiamo parlando di Glory, l’ultimo album di Britney Spears, che é stato ridott ...

Madonna, colpo di scena: "Positiva agli anticorpi del coronavirus"

Madonna ha rivelato di essere risultata positiva agli anticorpi del coronavirus. Madonna, 61 anni, ha annunciato nella sua serie su Instagram "diario della quarantena"di essere risultata positiva agli ...

